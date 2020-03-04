ИИХФ обсуждала возможность переноса чемпионата мира-2020 в Сочи

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что обсуждал с Федерацией хоккея России возможность переноса чемпионата мира-2020 в Сочи. Турнир должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, однако из-за эпидемии коронавируса его проведение остается под угрозой. В Швейцарии введен временный запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 1000 человек.

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией, — цитирует ТАСС Фазеля. — Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта.

В Швейцарии продаются билеты с учетом того, что будут участвовать 16 команд, поэтому мы сделаем все, чтобы играть с таким количеством сборных. В некоторых странах играют без зрителей, некоторые играют со зрителями, как в Германии. Мы не будем давать рекомендаций ни одной команде, чтобы они не приезжали. Мы уже отменили несколько турниров в марте и решим, будем ли отменять другие турниры в апреле.