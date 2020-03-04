ИИХФ не планирует сокращать количество участников ЧМ-2020 и проводить его без зрителей

Президент ИИХФ Рене Фазель не планирует сокращать количество участников чемпионата мира по хоккею-2020. Ранее в СМИ появилась информация, что число команд может быть уменьшено. Кроме того, есть вероятность проведения турнира без зрителей. Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса. Из-за нее, в частности, в Швейцарии наложен временный запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 1000 зрителей.

— Мы не можем отложить проведение чемпионата мира, это слишком сложно, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Также могу сказать, что мы не станем сокращать количество участников ЧМ. В турнире примут участие 16 сборных. В середине марта у нас будет более детальная информация о ситуации с коронавирусом в Европе. ИИХФ следит за распространением коронавируса в Европе и Швейцарии.

Как вы знаете, на прошлой неделе власти Швейцарии приняли решение, что из-за коронавируса на спортивных мероприятиях не должно собираться более 1000 человек. Так вот, последние матчи чемпионата Швейцарии по хоккею прошли без зрителей, и это, конечно, ужасно. Так играть в хоккей невозможно. Не считаю возможным проведение хоккейных матчей без зрителей. Могу вам точно сказать, что ни один матч чемпионата мира по хоккею не пройдет без зрителей.