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Милан-2026

Сегодня, 12:49

ИИХФ не допустит сборную Россию до ЧМ-2026, решение по Олимпиаде примет МОК

Отдел хоккея «СЭ»
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Фото Global Look Press

По информации «СЭ», Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборной России от международных турниров (взрослый, молодежный и юниорский чемпионаты мира) на следующий сезон.

При этом решения по Олимпиаде-2026 пока нет — планируется, что его примет не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Чемпионат мира-2026 планируется провести с 15 по 31 мая в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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