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Сегодня, 12:55

ИИХФ не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира-2026, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

Ранее «СЭ» сообщал, что решения по участию российской сборной в Олимпиаде-2026 пока нет — планируется, что его примет не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ФХР
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