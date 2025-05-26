ИИХФ назвала символическую сборную чемпионата мира по хоккею

Определилась символическая сборная чемпионата мира по хоккею-2025, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

По результатам голосования в символическую пятерку вошли: вратарь Леонардо Дженони (Швейцария), признанный самым ценным игроком турнира, защитники Зак Веренски (США) и Дин Кукан (Швейцария), нападающие Давид Пастрняк (Чехия), Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания).

Победителем чемпионата мира стала сборная США. В финале американцы в овертайме переиграли Швейцарию (1:0) и стали чемпионами мира впервые с 1960 года. В матче за третье место Швеция победила Данию (6:2).

88-й чемпионат мира по хоккею проходил в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Сборная России не была допущена к участию в турнире.