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ИИХФ может поменять Россию и Канаду группами на ЧМ-2021

17:01
Сборная России по хоккею. Фото AFP
Сборная России по хоккею. Фото AFP
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Сборные России и Канады могут поменяться группами на чемпионате мира-2021, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Это будет сделано для того, чтобы Россия сыграла в Минске.

Изначально российская сборная попала в группу B и должна была провести игры в Риге. Она будет переведена в группу A.

«Решение о том, что сборные Канады и России поменяют местами, фактически, принято. Переговоры со всеми заинтересованными сторонами прошли, возражений ни от кого не поступило. Официально решение утвердят на следующей неделе и, если потребуется, формально закрепят на конгрессе IIHF 10 июня. Таким образом, сборная России все матчи группового этапа проведет в Минске», — утверждает источник.

Если переход состоится, то россияне сыграют в группе с командами Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200511/1571282091.html

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