ИИХФ изменила формат полуфиналов чемпионата мира-2019

ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019. Пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового турнира. Рейтинг будет определяться по следующим параметрам:

1) позиция в группе;

2) количество очков;

3) разность шайб;

4) число заброшенных шайб;

5) рейтинг сборной.

Также ИИХФ отменила серию буллитов в финале. В случае ничьей будут проводиться овертаймы в формате "3 на 3" длиной в 20 минут.

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