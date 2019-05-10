ИИХФ изменила формат полуфиналов чемпионата мира-2019

ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар чемпионата мира-2019. Пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам группового турнира. Рейтинг будет определяться по следующим параметрам:
1) позиция в группе;
2) количество очков;
3) разность шайб;
4) число заброшенных шайб;
5) рейтинг сборной.
Также ИИХФ отменила серию буллитов в финале. В случае ничьей будут проводиться овертаймы в формате "3 на 3" длиной в 20 минут.
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