ИИХФ хочет провести чемпионат мира в одной стране, решение могут принять в понедельник

Президент международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что организация хочет провести чемпионат мира в одной стране. Решение о месте его проведения будет принято в понедельник, сообщают «РИА Новости».

«Решение мы примем на следующей неделе, — сказал Фазель. — Возможно, что уже в понедельник. Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом».

Ранее стало известно, что Белоруссия лишилась права провести турнир. Часть матчей чемпионата должна была пройти в Минске. Вторым хозяином ЧМ должна была стать Рига (Латвия). Среди других кандидатов упоминались Словакия и Дания. По словам Фазеля, у этих трех стран есть шанс принять турнир.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти 21 мая — 6 июня.