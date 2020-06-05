«Игроков НХЛ на чемпионат мира не ждем». Брагин — о составе сборной на ЧМ-2021
15:30
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о подготовке к ЧМ-2021, который, скорее всего, пройдет без участия игроков НХЛ.
— На первом и втором этапе Евротура будем определяться с составом. На домашнем этапе уже начнем наигрывать основу на чемпионат мира, поскольку игроков из НХЛ не ждем. Оставим максимум три-четыре позиции, с которыми можно определиться позднее. (Михаил Зислис)
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