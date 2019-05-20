Игроки сборной Великобритании спели оскорбительную кричалку в свой адрес после матча ЧМ

Сборная Великобритании обыграла команду Франции в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (4:3 ОТ). Команда сохранила место в элитном дивизионе благодаря этой победе.

После матча британцы скандировали оскорбительную кричалку в свой же адрес:

- Мы д***мо и знаем об этом, - кричали они.

Сборная Великобритании заняла 7-е место в группе А, набрав 2 очка.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

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