Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Игроки НХЛ Самсонов, Орлов и Тарасенко готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ

08:57
Илья Самсонов. Фото The Atletic.
Илья Самсонов. Фото The Atletic.
Теги:

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ, сообщает пресс-служба российской команды.

ФХР работает над деталями перелета игроков в Латвию.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также дал согласие на участие в турнире. Штаб национальной команды ожидает хоккеиста в расположении сборной.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 11089
Все опросы
Кого из звезд НХЛ вы больше всего ждете на чемпионате мира-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

У Паршивлюка не сработает опция автоматического продления контракта с «Динамо»
В Китае 21 бегун замерз насмерть во время ультрамарафона, среди них — двукратный рекордсмен страны
Мазепин рассказал, что помогло ему улучшить результаты на «Гран-при Монако»
Немецкий тренер «Динамо» объяснил, как РПЛ приблизиться к чемпионатам Англии и Германии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры