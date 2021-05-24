Игроки НХЛ Самсонов, Орлов и Тарасенко готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ, сообщает пресс-служба российской команды.

?Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ.



ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

ФХР работает над деталями перелета игроков в Латвию.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также дал согласие на участие в турнире. Штаб национальной команды ожидает хоккеиста в расположении сборной.

?Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал согласие на участие в ЧМ.



Штаб сборной ожидает игрока в расположении национальной команды — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.