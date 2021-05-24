Игроки НХЛ Самсонов, Орлов и Тарасенко готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ
08:57
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ, сообщает пресс-служба российской команды.
ФХР работает над деталями перелета игроков в Латвию.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также дал согласие на участие в турнире. Штаб национальной команды ожидает хоккеиста в расположении сборной.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.
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