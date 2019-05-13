"Играли от обороны, поэтому такой небольшой счет". Василевский - о победе над Чехией на ЧМ-2019

Голкипер сборной России Андрей Василевский после победы над Чехией в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (3:0) заявил, что его команда играла от обороны. 24-летний вратарь отразил 23 броска в этой встрече.

- Нам противостоял хороший соперник, - сказал Василевский в интервью пресс-службе сборной России. - Установку выполнили, играли от обороны, поэтому такой небольшой счет. Но главное - победа. В команде Чехии несколько игроков из НХЛ. Они знают, как бить, как провоцировать нас. Поэтому была пара ненужных удалений, но наша бригада меньшинства была сегодня лучшей на льду.

"Установку выполнили, играли от обороны, поэтому такой небольшой счёт. Но главное – победа!" – матч комментирует Андрей "Стена" Василевский, не пустивший сегодня ни одной шайбы чехов в наши ворота. #снамироссия pic.twitter.com/2oUWt8iuzq – Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.

Сборная России возглавляет группу B, имея в активе 9 очков. Чехия с 6 баллами располагается на третьей строчке.

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