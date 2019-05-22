Игорь Ларионов: "В России еще не до конца понимают, что за мастер Кучеров"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов оценил игру сборной России на чемпионате мира и отметил, что не все понимают уровень мастерства Никиты Кучерова.

– Нравится, как играет сборная России. Нравится, как они находят взаимопонимание, как чувствуют друг друга, – цитирует Ларионова teamrussia.pro. – Особенно хочу отметить Василевского – он еще совсем молод, а показывает удивительно хладнокровие. Это большое счастье, знать, что у тебя сзади есть вратарь, который выручит, "подчистит", "подтащит". И в лице Андрея мы получили основного голкипера на годы вперед. А еще – Кучеров. Возможно, что в России не до конца понимают, какого уровня мастер играет сегодня в сборной. Его ведь видят только те, кто смотрят матчи НХЛ.

Итак, теперь на очереди – сборная США. Со своими слабостями – голкипер Шнайдер и в НХЛ сегодня утратил позиции, а оборона американцев и так – не их сильнейшая линия, но в Словакии она выглядит уж очень нестабильно и нестройно. Поражение от словаков и канадцев, тяжелейшая игра против финнов – тому доказательство. Но в атаке целый набор молодых звезд: Джек Айкел, который пока продолжает "набор высоты", Алекс Дебринкат из Чикаго и Дилан Ларкин из Детройта, ну, и конечно, сам Патрик Кейн, которому без Тейвза и Панарина (партнеров Кейна по "Чикаго" годичной давности), конечно, не так комфортно, но он остается одной из главных суперзвезд турнира.