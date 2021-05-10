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Худобин, Радулов и Гурьянов пропустят чемпионат мира

22:02
Александр Радулов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Александр Радулов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Игроки «Далласа» Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов не выступят на чемпионате мира в составе сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил штабу сборной, что игроки, несмотря на из огромное желание сыграть за национальную команду, пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям клуба из Техаса.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав