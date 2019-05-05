Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Чехией (4:1) на Евротуре.

– Команда отработала довольно неплохо, – заявил Воробьев. – Мы не говорим о звеньях, а о команде. Мы искали новые (сочетания), в принципе неплохо было. Задумки у нас раньше были, мы обсуждали вчера.

– Гусева посадили, чтобы дать Барабанову проявить себя?

– Да, мы хотели, чтобы Саша поиграл немножко.

– Насколько вы знаете оптимальный состав на ЧМ?

– У нас есть идеи и задумки, но будем думать.

– Кузнецов поучаствовал во всех голах.

– Хорошо, что у Женьки получалось. Для нас важен не один конкретный игрок, а направление, куда команда движется.

– Устраивает игра в равных составах?

– Да, "пять на пять" нормально. Хорошо, что сегодня почти не удалялись и трудились. Талант талантом, но труд – важная вещь. (Алексей Шевченко)​

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