Хоккеисты сборной России на Мемориале советским воинам в Братиславе. Фото

Игроки и тренерский штаб сборной России у Мемориала советским воинам в Братиславе. Фото "СЭ"

Сборная России прибыла к Мемориалу советским воинам в Братиславе для церемонии возложения цветов. В мероприятии принимают участие ветераны Великой отечественной войны.

Напомним, что в Словакии пройдет чемпионат мира. 10 мая сборная России проведет первую встречу на турнире против команды Норвегии. (Алексей Шевченко)

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