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Хоккеисты и штаб сборной России посетил храм Вооруженных сил в День Победы

11:42
Хоккеисты и штаб сборной России посетил храм Вооруженных сил в День Победы. Фото ФХР, Twitter
Хоккеисты и штаб сборной России посетил храм Вооруженных сил в День Победы. Фото ФХР, Twitter
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Сборная России по хоккею в честь Дня Победы возложила цветы к монументу «Матери Победителей» и посетила Главный храм Вооруженных сил России. Также сегодня сборная отправится на военный аэродром в Кубинке.

Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Команда попала в группу А вместе со сборными Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Российские хоккеисты в стартовом матче на турнире сыграют с командой Чехии 21 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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