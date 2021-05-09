Хоккеисты и штаб сборной России посетил храм Вооруженных сил в День Победы
Сборная России по хоккею в честь Дня Победы возложила цветы к монументу «Матери Победителей» и посетила Главный храм Вооруженных сил России. Также сегодня сборная отправится на военный аэродром в Кубинке.
Сборная России готовится к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Команда попала в группу А вместе со сборными Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.
Российские хоккеисты в стартовом матче на турнире сыграют с командой Чехии 21 мая.
Национальная сборная России отмечает День Победы. В 10.00 утра команда прибыла в Парк «Патриот», где возложила цветы к монументу «Матери Победителей» и посетила Главный храм Вооруженных сил России.— Хоккей России (@russiahockey) May 9, 2021
Далее сборная отправится на военный аэродром в Кубинке pic.twitter.com/VzCEYpWBaI
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