Хоккеист из сборной Новой Зеландии утонул во время занятий серфингом

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила о смерти игрока сборной Новой Зеландии по хоккею Дейла Харропа.

Спортсмен утонул в результате несчастного случая, когда занимался серфингом. Отмечается, что инцидент произошел 17 декабря в Окленде.

33-летний мужчина была доставлен на берег, однако спасатели не смогли его реанимировать.

Харроп выступал за сборную Новой Зеландии с 2008 года. В составе национальной команды он выступил на десяти чемпионатах мира в дивизионах II и III.