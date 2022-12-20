Хоккеист из сборной Новой Зеландии утонул во время занятий серфингом
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила о смерти игрока сборной Новой Зеландии по хоккею Дейла Харропа.
Спортсмен утонул в результате несчастного случая, когда занимался серфингом. Отмечается, что инцидент произошел 17 декабря в Окленде.
33-летний мужчина была доставлен на берег, однако спасатели не смогли его реанимировать.
Харроп выступал за сборную Новой Зеландии с 2008 года. В составе национальной команды он выступил на десяти чемпионатах мира в дивизионах II и III.
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