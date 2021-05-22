Хет-трик Йенсена принес Дании победу над Швецией на ЧМ-2021

Сборная Дании одержала сенсационную победу над Швецией со счетом 4:3 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021.

В составе номинальных хозяев хет-трик оформил нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен, одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. У шведов отличился Хенрик Томмернес, дубль на счету Карла Клинберга.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

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Чемпионат мира

Группа А

Дания — Швеция — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Клингберг — 1, 22:06 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (Якобсен, Н.Б. Йенсен), 30:40 — 1:1. Теммернес — 1 (Клингберг), 35:09 — 1:2. Н. Йенсен — 2 (Бедкер), 37:33 — 2:2. Кристенсен — 1 (Н. Йенсен, М. Лауридсен), 38:09 — 3:2. Н. Йенсен — 3 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 48:22 — 4:2. Клингберг — 2 (Лундквист), 50:56 — 4:3.

Вратари: Дам — Фаст (58:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 22 (7+6+9) — 23 (3+9+11).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

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