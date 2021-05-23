Хет-трик Треттенеса принес Норвегии победу над Италией на ЧМ-2021

Сборная Норвегии победила команду Италии со счетом 4:1 в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Для норвежцев эта победа стала первой на этом турнире, хет-трик в составе победителей оформил нападающий Матиас Треттенес. Итальянцы потерпели поражение во второй встрече кряду.

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Италия — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Треттенес — 1 (Улден, Лесунн), 10:04 — 1:0. Россели Ольсен — 1 (бол., К.А. Улимб, Эспеланд), 25:12 — 2:0. Треттенес — 2 (бол., Улден, Линдстрем), 36:01 — 3:0. Треттенес — 3 (Лесунн, Линдстрем), 40:59 — 4:0. Франк — 2 (Андергассен, Маркетти), 51:55 — 4:1.

Вратари: Хаукеланн — Фацио.

Броски: 39 (8+23+8) — 18 (6+3+9).

Штраф: 2 — 8.

Судьи: Бьерк, Франнсен.

23 мая. Рига. «Арена Рига».