Хернквист сыграет на чемпионате мира-2019

Нападающий "Питтсбурга" Патрик Хернквист примет участие в чемпионате мира-2019 в Словакии.

32-летний форвард стал 14-м игроком из НХЛ, который принял приглашение в сборную Швеции, сообщает SVT Sport.

В текущем сезоне Хернвкист провел 73 матча за "Питтсбург", в которых набрал 37 (18+19) очков. "Пингвины" вылетелии на стадии 1/8 финала Кубка Стэнли, уступив "Айлендерс"с общим счетом 0-4.

Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.