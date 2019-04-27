Форвард "Анахайма" Адам Хенрик сыграет в составе сборной Канады на чемпионате мира 2019 года, информирует журналист Ник Альберга. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

В минувшем сезоне форвард провел 82 матча, набрав 42 (18+24) очка при показателе полезности "-5" и 24 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Напомним, что в текущем сезоне "Анахайм" занял 13-е место в Западной конференции. Команда набрала 80 очков,

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций