Хартли может быть дисквалифицирован за оскорбления арбитров

Как стало известно "СЭ", дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрит дело главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Его могут дисквалифицировать за систематические нецензурные высказывания в адрес арбитров по ходу чемпионата мира. При этом Хартли не пропустит игру против России, которая состоится в субботу. Его дело будет рассмотрено после матча против нашей команды.

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