Хартли хочет выиграть Кубок Гагарина и вывести сборную Латвии на ОИ-2022

Главный тренер сборной Латвии и "Авангарда" Боб Хартли признался, что хочет вывести латвийскую национальную команду на Олимпиаду-2022, а также выиграть Кубок Гагарина.

- Этой мечтой я поделился с игроками еще этим утром, - приводит ТАСС слова Хартли. - Я сказал им, что я выигрывал Кубок Стэнли и побеждал во всех лигах, где работал, и мне осталось сделать две вещи - выиграть Кубок Гагарина и вывести сборную Латвии на Олимпиаду. Мне нравится Латвия, Рига, местные болельщики, которые просто невероятные.

Напомним, на чемпионате мира-2019 сборная Латвии заняла 5-е место в группе. В минувшем сезоне под руководством Хартли "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА с общим счетом 0-4.

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