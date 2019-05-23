"Характер, Родина, мощь!" Валуев - о матче Россия - США

Бывший боксер, экс-чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев - о матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Россия - США (4:3).

- Характер, Родина, мощь! Спасибо, парни, - написал Валуев в Твиттере.

ДА!!!!!!!!!!!!!! РОССИЯ 4 3 США. ХАРАКТЕР, РОДИНА, МОЩЬ!!!!! СПАСИБО, Парни — Валуев Николай (@NickValuev) 23 мая 2019 г.

У составе российской команды голы забили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

У американцев отличились Брейди Скжей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

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