Чемпионат мира

22:13 | Хоккей — Чемпионат мира

"Характер, Родина, мощь!" Валуев - о матче Россия - США

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Бывший боксер, экс-чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев - о матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Россия - США (4:3).

- Характер, Родина, мощь! Спасибо, парни, - написал Валуев в Твиттере.

У составе российской команды голы забили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

У американцев отличились Брейди Скжей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019календарь, результаты и онлайн-трансляции игр
 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2019/

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