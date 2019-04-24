Гусев присоединится к сборной России 29 апреля

Нападающий "Вегаса" Никита Гусев примет участие в чемпионате мира-2019 в Словакии. Форвард присоединится к национальной команде 29 апреля в Новогорске, сообщает пресс-служба ФХР.

В текущем сезоне Гусев выступал за СКА, который покинул Кубок Гагарина на стадии полуфинала. На счету форварда в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ 82 (17+65) очка, в плей-офф он набрал 19 (9+10) очков.

В апреле Гусев перешел в "Вегас". Клуб НХЛ заключил с 26-летним россиянином годичный договор начального уровня.

Чемпионат мира-2019 пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.