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Губерниев: «Если Россия выиграет чемпионат мира, это будет лучшей рекламой наших флагов и нашей страны»

15:13
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международной федерации хоккея на льду (IIHF) снять флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Это абсолютно политическая история. Мы уже к этому привыкаем. Сейчас у нас есть проблемы в игре сборной России, поэтому мы должны обращать внимание прежде всего именно на это, чтобы нам дойти до четвертьфинала и дальше выиграть чемпионат мира. Турнир очень непростой, команды ровные, много сенсаций. Нам нужно настраиваться на спортивную составляющую. Хочу пожелать удачи нашим хоккеистам. Если мы выиграем чемпионат мира, это будет лучшей рекламой наших флагов и нашей страны», — сказал Губерниев RT.

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/865693-guberniev-flag-iifh-riga

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