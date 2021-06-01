Нападающий сборной России Михаил Григоренко прокомментировал победу над белорусами (6:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 и поделился ожиданиями от четвертьфинала с канадцами.

— Выиграть группу и получить Канаду в четвертьфинале — это ирония судьбы?

— Все команды боролись за выход из группы. Так получилось, что канадцы проиграли первые матчи. Не важно, с кем играть в четвертьфинале. У нас задача — выиграть чемпионат мира, поэтому нужно обыгрывать всех сильнейших.

— Не опасаетесь канадцев?

— Нет, а кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал. Все понимают, что, если стоит задача выиграть чемпионат мира, нужно обыгрывать всех сильнейших.

— Трудно было не расслабиться, когда уже в первом периоде сделали счет 5:0?

— Психологически, наверное, трудно не расслабиться при счете 5:0. Все понимают, что игра сделана. Старались играть правильно, создавать моменты. Нужно отдать должное белорусам — они не сдались. Хорошо, что сыграли на ноль и помогли Александру Самонову.

— Вы играли в лиге Квебека. Можете подтвердить, что канадцы готовы биться в любом составе?

— Канада есть Канада. Это четвертьфинал — у всех команд, которые вышли из групп, только одна задача — побеждать. Все оставшиеся игры будут кость в кость. Настраиваемся на хоккейную войну.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

(Михаил Скрыль)