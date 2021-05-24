Григоренко не сыграет в матче против Словакии
11:21
Нападающий сборной России Михаил Григоренко пропустит третий матч команды на групповом этапе ЧМ-2021 против Словакии.
Накануне, 23 мая, хоккеист пропустил тренировку сборной России.
Матч Россия — Словакия состоится 24 мая. Начало — 16.15 (мск).
Григоренко провел на турнире две встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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