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Григоренко не сыграет в матче против Словакии

11:21
Михаил Григоренко (справа). Фото iihf.com.
Михаил Григоренко (справа). Фото iihf.com.
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Нападающий сборной России Михаил Григоренко пропустит третий матч команды на групповом этапе ЧМ-2021 против Словакии.

Накануне, 23 мая, хоккеист пропустил тренировку сборной России.

Матч Россия — Словакия состоится 24 мая. Начало — 16.15 (мск).

Григоренко провел на турнире две встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры