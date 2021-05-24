Григоренко не сыграет в матче против Словакии

Нападающий сборной России Михаил Григоренко пропустит третий матч команды на групповом этапе ЧМ-2021 против Словакии.

Накануне, 23 мая, хоккеист пропустил тренировку сборной России.

Матч Россия — Словакия состоится 24 мая. Начало — 16.15 (мск).

Григоренко провел на турнире две встречи, в которых набрал 4 (2+2) очка.