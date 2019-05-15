Гренборг считает, что Ландескуг добавит мощи сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг в интервью "СЭ" прокомментировал тот факт, что нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг включен в заявку команды на чемпионат мира. Он назвал его лидером, который добавит шведской сборной мощи.

– К вам едет Габриэль Ландескуг. С кем в тройке вы его видите?

– Во-первых, это по-настоящему крутая новость для нас. Во-вторых, он настоящий лидер. Силовой форвард, который добавит нам мощи. У нас хватает нападающих, полагающихся на мастерство, а вот силовых недостает. Подобного рода игроки – важны как элемент успешной команды в современном хоккее. У нас уже есть Хернквист, который здорово работает на чужом пятаке, теперь будет еще и Ландескуг, тоже прекрасно с этим справляется.

– Как раз хотел вас спросить: прошлогодняя чемпионская команда была едва ли не самой жесткой и злой сборной Швеции на моей памяти. А нынешняя, на мой взгляд, куда мягче.

– Вот поэтому нам и нужен был Ландескуг. Он именно жесткости и мощи нам добавит. У нас и так достаточно злая команда, но Габриэль – один из лучших силовых нападающих в мире. Он идеален в этой роли, как вы могли убедиться по матчам "Колорадо". Не думаю, что найдется хоть кто-то, кто мог бы его затолкать или перетолкать. Кроме того, у нас есть Хернквист, есть Адам Ларссон – эти и некоторые другие ребята привыкли рубиться с кем бы то ни было. Они не сломаются, когда дело запахнет жареным, когда сломается грань между жестким и грязным хоккеем. И будут готовы отвечать тем же. Так что не беспокойтесь за нас.

– Поставите ли вы его к Элиасу Петтерссону? И почему Элиас пока выглядит не лучшим образом, постоянно себя при этом критикуя?

– Я не согласен с вами по Элиасу. Он все равно набирает очки. Просто пока не забивает. Именно поэтому он и вышел сегодня на лед (он был единственным из уже сыгравших на чемпионате мира шведов, пришедших на тренировку, и покинул лед последним – после Йона Клингберга и Филипа Хольма, которых должны вскоре дозаявить. – Прим. "СЭ") и работал над броском. И это многое о нем говорит, о его внутреннем духе соревновательности: ему недостаточно быть просто "в порядке", он хочет быть абсолютно лучшим.

А если ты хочешь быть лучшим – должен много и упорно работать. Он постоянно показывает, что готов к этому, вот и сегодня показывает. И здорово заряжен на следующий матч. Так что ждите от него голов. Очень, конечно, интересный молодой человек и по складу ума, и по своим навыкам, и, особенно, в том, как сильно он хочет стать лучше и соревноваться со всеми во всем. (Игорь Еронко)

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