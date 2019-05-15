Гренборг рассказал, что не вел переговоров с клубами КХЛ

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг в интервью "СЭ" рассказал, что у него не было переговоров с клубами КХЛ. Он также рассказал, почему принял предложение "Цюриха".

– Я слышал, что у вас было по меньшей мере одно предложение из КХЛ. Так ли это?

– Скажем так, переговоров с клубами КХЛ у меня не было. Какие-то разговоры разве что.

– Жаль.

– Почему?

– Интересно было бы на это посмотреть.

– Я выбрал "Цюрих", потому что предложение швейцарского клуба было самым конкретным из всех, которые у меня были. Вел переговоры с клубами НХЛ, были разговоры с клубами КХЛ, но никакой конкретики во всем этом не было. Весь менеджмент "Цюриха" специально прилетел ко мне, устроил мне презентацию. Меня это очень заинтриговало. Тем более что это отличный клуб с прекрасной организацией.

Что меня больше всего прельстило – их в принципе не устраивает условно второе место. Для "Цюриха" существуют только победы. Ни на что другое они не согласны. И такие ожидания руководства, ожидания болельщиков – мне очень понравились. Мне такое по душе. Может быть, следующим моим местом работы будет клуб КХЛ. Если я получу хорошее предложение. Но тогда этот клуб должен ставить такие же цели и соответствовать им.

– Когда узнал, что вы перешли в "Цюрих", сразу подумал, что вы идете по стопам Боба Хартли и Марка Кроуфорда. Они поработали в этом клубе, а затем – в их случае снова – получили работу в НХЛ. Или я не прав?

– В первую очередь меня привлекло, что это отличный клуб с большими традициями и ожиданиями. Либо я преследую высокие цели, либо лучше даже не браться за работу. Ну и – жизнь в Швейцарии привлекла тоже. Убедить жену переехать в Цюрих было не трудно, ха-ха. Будь это какой-то другой город – пришлось бы куда сложнее. А о примерах Хартли и Кроуфорда и дороге в НХЛ я даже не думал.

– Почему, на ваш взгляд, в НХЛ нет ни одного европейского главного тренера? Да и Иван Глинка с Алпо Сухоненом довольно быстро ее покинули.

– Мне самому интересно, при том что меня много раз об этом спрашивали. Работая главным, я противостоял русским, чешским, финским, швейцарским тренерам. И я точно знаю, что в этих странах есть очень сильные специалисты, ничуть не уступающие канадским и американским. По-моему, НХЛ давно пора обратить внимание на европейских тренеров.

– А почему в КХЛ нет ни одного шведского тренера?

– Об этом вам лучше спросить генменеджеров клубов КХЛ. Континентальная лига – хороша. По-настоящему сильная лига, уступающая только НХЛ. И я надеюсь, что однажды смогу там поработать. (Игорь Еронко)

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