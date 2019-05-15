Гренборг назвал сборную Россию удивительной командой

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг в интервью "СЭ" высказался о национальной сборной России и о ее составе. Он отметил, что команда уже достигла больших успехов – в том, чтобы заполучить в свои ряды одних из лучших игроков мира.

– Любопытно, что вы думаете о нынешней сборной России.

– Ох, это удивительная команда. Сборная России уже достигла больших успехов – в том, чтобы заполучить в свои ряды одних из лучших игроков мира. И россияне – главный фаворит в борьбе за золото. Без вопросов. С другой стороны, мы, скажем так, тоже обладаем большим потенциалом. И, кстати, очень ждем последнего матча в группе – против России. Потому что он станет мерилом. По его итогам будет понятно, на что мы способны.

– Есть мнение, что тренировать звезд и, тем более, суперзвезд, которых хватает в сборной России, куда сложнее, чем игроков среднего калибра. Вы с этим согласны?

– Выбирая между звездой и средним игроком, я всегда выберу звезду. Потому что звезда дает тебе куда больший шанс на победу. Конечно, есть сложности. Самое сложное – найти каждому роль, в которой он будет органичен. Но если тебе это удалось – становится намного легче. И работать, и побеждать.

– По-вашему, что выйдет на первый план в матче с такой вот Россией?

– Во-первых, желательно вообще не давать этой команде возможности выходить в большинстве. Потому что у России невероятные спецбригады. Во-вторых, желательно сохранять высокую плотность в зоне защиты. А у нас очень крутая линия обороны, которая способна эту плотность выдержать. По крайней мере, я надеюсь на то, что она померяется силами с мощью российской атаки. В то же самое время мы рассчитываем на то, что проведем больше времени в зоне нападения – у ворот сборной России, и потому что мы на это способны, и потому что, на мой взгляд, это принесет нам успех.

– То есть собираетесь играть в атаку против России?

– Без атаки против такой России делать нечего. (Игорь Еронко)

"Россия – главный фаворит ЧМ. Без вопросов". Тренер шведов восхищен русскими звездами

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019