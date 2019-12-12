Голодец ждет, что Россия сохранит чемпионат мира-2023, несмотря на санкции ВАДА

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец надеется, что Россия сможет провести чемпионат мира-2023, несмотря на санкции ВАДА.

— Мы ждем, что сохраним чемпионат мира в России, — цитирует Голодец ТАСС.

В 2023 году Россия должна принять МЧМ в Омске и Новосибирске, а также ЧМ в Петербурге.