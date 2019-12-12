Чемпионат мира
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Группа A
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|очки
|1.
|Белоруссия
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|Великобритания
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|0-0
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|3.
|Германия
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|0-0
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|4.
|Дания
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|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
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|0-0
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|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
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|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|0
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|2.
|Казахстан
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|0-0
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|3.
|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|5.
|Россия
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|6.
|США
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|Финляндия
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Голодец ждет, что Россия сохранит чемпионат мира-2023, несмотря на санкции ВАДА
10:34
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец надеется, что Россия сможет провести чемпионат мира-2023, несмотря на санкции ВАДА.
— Мы ждем, что сохраним чемпионат мира в России, — цитирует Голодец ТАСС.
В 2023 году Россия должна принять МЧМ в Омске и Новосибирске, а также ЧМ в Петербурге.
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