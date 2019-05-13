Голкипер сборной Чехии Францоуз пропустит матч с Россией

Тренер вратарей сборной Чехии Зденек Оркт сообщил что вратарь системы "Колорадо" и сборной Чехии Павел Францоуз, ранее выступавший за "Трактор", пропустит третий матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2019 против сборной России. Место в воротах займет Патрик Бартошак, в запас будет заявлен Шимон Грубец.

– Францоуз уже четыре дня не выходил на лед, – приводит Idnes.cz слова Оркта.

Также сообщается, что в игре с Россией не сыграет форвард Радек Факса. Он должен прилететь в Словакию только в понедельник, к тому же, его беспокоит травма плеча.

Матч пройдет в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" и начнется в 17.15 по московскому времени.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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