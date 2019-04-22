Чемпионат мира

20:47 | Хоккей — Чемпионат мира

Годро может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

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Нападающий "Калгари" Джонни Годро может принять участие в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. 

- Годро пока не принял решение по участию в чемпионате мира. Сказал, что рассматривает предложение выступить на турнире. Говорит, что он полностью здоров, - сообщает в своем Твиттере журналист Пэт Стейнберг.

В текущем сезоне 25-летний Годро провел 87 матчей в НХЛ и набрал 100 (36+64) очков. "Калгари" вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив "Колорадо" с общим счетом 1-4. 

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