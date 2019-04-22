Годро может сыграть за сборную США на ЧМ-2019

Нападающий "Калгари" Джонни Годро может принять участие в чемпионате мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Годро пока не принял решение по участию в чемпионате мира. Сказал, что рассматривает предложение выступить на турнире. Говорит, что он полностью здоров, - сообщает в своем Твиттере журналист Пэт Стейнберг.

No decision from Johnny Gaudreau on World Championships. Says it’s something he’s considering, though.



Says he’s healthy coming out of the season. #Flames – Pat Steinberg (@Fan960Steinberg) 22 апреля 2019 г.

В текущем сезоне 25-летний Годро провел 87 матчей в НХЛ и набрал 100 (36+64) очков. "Калгари" вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив "Колорадо" с общим счетом 1-4.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций