Игроки "Калгари" Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан сыграют за сборную США на чемпионате мира 2019 года, информирует пресс-служба команды. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

В регулярном чемпионате НХЛ Годро набрал 99 (36+63) очков, Райан – 38 (13+25), Хэнифин – 33 (5+28). Напомним, что США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

"Калгари" вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив "Колорадо" с общим счетом 1-4.

Johnny Gaudreau, Noah Hanifin & Derek Ryan have been added to the U.S. Men’s National Team roster for #IIHFWorlds.



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