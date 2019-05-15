Годла и Бондра дозаявлены в состав сборной Словакии на чемпионат мира

Вратарь "КалПы" Денис Годла и форвард "Попрада" Давид Бондра были дозаявлены сборной Словакии на чемпионат мира, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Годла будет выступать под 30-м номером, Бондра - под 12. Годла - лучший игрок и бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2015. Бондра провел семь матчей и набрал 2 (1+1) очка на предыдущем чемпионате мира.

Сегодня сборная Словакии сыграет с командой со сборной Германии на чемпионате мира. Начало в 21.15 по московскому времени.

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