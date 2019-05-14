Главный тренер Словакии - о свисте после игры с Канадой: "Гимны нужно уважать"

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи после матча группового турнира чемпионата мира с командой Канады (5:6) отметил, что эмоции болельщиков можно понять. Фанаты стали свистеть во время исполнения гимна Канады и бурно выражать недовольство решениями арбитров.

- Конечно, мы недовольны результатом. Однако я горд своими игроками и тем, как они реагировали не ситуацию и неприятные моменты, - цитирует Рэмзи Hokej.sk. - Мы показали, что нас такие моменты не останавливают. После незасчитанного гола мы продолжали играть.

В третьем периоде действовали великолепно, было много моментов. Мы показали свое мужество и решительность и то, как надо работать. Доказали, что можем играть с любым соперником, а это самое главное.

Гимны нужно уважать. Однако, можно понять эмоции после такого матча. Если бы я был на трибунах, то, вероятно, тоже поддался эмоциям. Болельщики хотели победы, поэтому поражения стало большим разочарованием.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций