Главный тренер сборной США: "Россия уж очень сильна"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвел итоги матча против России​ на чемпионате мира (3:4).

– Это была наша лучшая игра на турнире, но, к сожалению, Россия очень уж сильна. Мы сумели выправить ситуацию за счет перестановок после проваленных первых 10 минут, но все равно соперник показал свою невероятную мощь. (Игорь Еронко)

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