Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Главный тренер сборной Швеции уверен в победе над Россией на ЧМ-2021

10:10
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев поделился ожиданиями от матча предварительного этапа чемпионата мира с Россией.

«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их.

У нас остался всего один матч, но у мы имеем хорошие шансы выйти в плей-офф. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и намерены сделать", — цитирует Гарпенлева HockeySverige.

Сборная России занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. У шведов девять очков в шести матчах и четвертом место в группе.

Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало встречи — в 20.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://hockeysverige.se/2021/05/30/tuff-utmaning-ryssarna-har-basta-laget-pa-pappret

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Избитый за замечание пенсионер открыл стрельбу в Ленобласти
Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации
Мужчины каких знаков притягивают богатство

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд