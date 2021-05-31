Главный тренер сборной Швеции уверен в победе над Россией на ЧМ-2021
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев поделился ожиданиями от матча предварительного этапа чемпионата мира с Россией.
«Мы знаем, что с россиянами будет сложный матч. Сборная России очень хороша, они привезли много хороших игроков на турнир, поэтому мы должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть их.
У нас остался всего один матч, но у мы имеем хорошие шансы выйти в плей-офф. Если покажем свой лучший хоккей, то сможем обыграть сборную России. Это то, что мы и намерены сделать", — цитирует Гарпенлева HockeySverige.
Сборная России занимает второе место в группе А с 12 очками после пяти матчей. У шведов девять очков в шести матчах и четвертом место в группе.
Шведам нужно обыгрывать Россию в основное время. Только в этом случае они сохранят шансы на выход из группы. Но даже это не гарантирует «Тре Крунур» попадание в четвертьфинал.
Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало встречи — в 20.15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://hockeysverige.se/2021/05/30/tuff-utmaning-ryssarna-har-basta-laget-pa-pappret
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю