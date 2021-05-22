Главный тренер сборной Швеции рассказал о причинах поражения от Дании

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал поражение в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021 с Данией (3:4).

«Я очень разочарован. Единственный плюс в том, что у нас есть шесть матчей, чтобы это исправить. Мы были слишком пассивны. Многие игроки никогда не играли на чемпионате мира, и это сказалось на команде. Мы чувствовали себя слишком напряженными и осторожными. Конечно, в будущем мы должны добиться большего успеха», — цитирует Гарпенлева Aftonbladet.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь