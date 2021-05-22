Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Главный тренер сборной Швеции рассказал о причинах поражения от Дании

16:10
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал поражение в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2021 с Данией (3:4).

«Я очень разочарован. Единственный плюс в том, что у нас есть шесть матчей, чтобы это исправить. Мы были слишком пассивны. Многие игроки никогда не играли на чемпионате мира, и это сказалось на команде. Мы чувствовали себя слишком напряженными и осторожными. Конечно, в будущем мы должны добиться большего успеха», — цитирует Гарпенлева Aftonbladet.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь

Дополнительная информация:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Ln2oG1/tre-kronor-akte-pa-historisk-forlust-mot-danmark

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 4614
Все опросы
Кого из звезд НХЛ вы больше всего ждете на чемпионате мира-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Романов разгромил Кудряшова
Суперсенсация на чемпионате мира! Латвия сотворила подвиг и впервые в истории победила Канаду
Первый турнир Басты: не время Кувалды, пояс Романова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд