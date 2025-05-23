Главный тренер сборной Канады Эвасон — о поражении от Дании: «Это трудно принять»

Главный тренер сборной Канады Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче 1/4 чемпионата мира против Дании (1:2).

«У нас были моменты для бросков, но не те, которые мы хотели иметь. Мы не проходили в опасную зону и не делали того, что приносило нам успех на протяжении всего турнира. Это обернулось против нас, и, очевидно, это болезненное поражение. Это трудно принять, очень обидно пройти такой путь и в итоге остаться ни с чем», — приводит слова Эвасона Daily Hive.

Сборная Канады вылетела в четвертьфинале чемпионата мира впервые за 11 лет. В 2014 году на этой стадии канадцы проиграли сборной Финляндии со счетом 2:3.