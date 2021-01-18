Главный тренер сборной Финляндии доволен решением отмены ЧМ в Минске

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал решение правления Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Белоруссии.

«Это решение — очень хорошее и правильное. Для имиджа хоккея очень здорово, что было принято решение не ехать в Белоруссию. Что касается того, где будут в итоге играть, то мы будем играть там, где скажут, где решат. Мне не нужно об этом беспокоиться. Эти решения принимает кто-то другой», — цитирует Ялонена Helsingin Sanomat.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в ИИХФ.