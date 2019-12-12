Чемпионат мира
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Группа A
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|+/-
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|Италия
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|Казахстан
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Глава ОКР: «Россия на высоком уровне проведет чемпионат мира-2023»
11:05
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил шансы России провести чемпионаты мира, несмотря на санкции ВАДА.
— Рене Фазель много сделал для развития и популяризации хоккея, — цитирует Позднякова РИА Новости. — Наша страна является надежным партерном ИИХФ, мы на высоком уровне проводим международные турниры, и, думаю, ближайшие МЧМ и ЧМ не станут исключением.
В 2023 году Россия должна принять чемпионат мира в Петербурге и МЧМ в Новосибирске и Омске. Также в 2021 году в Уфе запланировано проведение женского чемпионата мира.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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