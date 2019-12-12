Глава ОКР: «Россия на высоком уровне проведет чемпионат мира-2023»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил шансы России провести чемпионаты мира, несмотря на санкции ВАДА.

— Рене Фазель много сделал для развития и популяризации хоккея, — цитирует Позднякова РИА Новости. — Наша страна является надежным партерном ИИХФ, мы на высоком уровне проводим международные турниры, и, думаю, ближайшие МЧМ и ЧМ не станут исключением.

В 2023 году Россия должна принять чемпионат мира в Петербурге и МЧМ в Новосибирске и Омске. Также в 2021 году в Уфе запланировано проведение женского чемпионата мира.