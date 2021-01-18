Глава МИД Латвии поддержал решение ИИХФ лишить Минск чемпионата мира
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал решение ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска.
«Приветствую решение совета ИИХФ отменить Минск как место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это верный сигнал, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия готова выполнить свои обязательства и готова рассмотреть проведение всего турнира», — написал Ринкевич в Twitter.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в ИИХФ.
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