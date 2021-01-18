Глава МИД Латвии поддержал решение ИИХФ лишить Минск чемпионата мира

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич прокомментировал решение ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска.

«Приветствую решение совета ИИХФ отменить Минск как место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это верный сигнал, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия готова выполнить свои обязательства и готова рассмотреть проведение всего турнира», — написал Ринкевич в Twitter.

I welcome the decision of @IIHF to cancel Minsk as the host of ice Hockey World Championship 2021. This is the right signal that sports will not be used for the benefit of the authoritarian regimes. #Latvia will honour its commitment & ready to evaluate hosting entire #IIHFworlds https://t.co/KNsrQ3wmOP — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Ранее белорусская оппозиция добивалась международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, направляла соответствующие обращения в ИИХФ.