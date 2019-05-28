Глава комитета Госдумы по спорту поддержал Кузнецова после появления скандального видео

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления ФХР, Михаил Дегтярев поддержал центрфорварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед хоккеистом на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

Евгений Кузнецов после публикации видео заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

– Во-первых, хоккеисты проходят регулярный строжайший допинг контроль, в том числе на употребление наркотических средств. В случае каких-либо нарушений незамедлительно применяются меры реагирования, – отметил Дегтярев. – Никаких проблем у Кузнецова никогда не было и нет.

Во-вторых, ситуация похожа на провокацию. Если учесть время появления видео в сети, можно предположить, что успехи сборной России на чемпионате мира и отечественного хоккея в целом не дают покоя завистникам и конкурентам. Жаль, что подобного рода вбросы в нужное время, столь популярные в иных видах спорта, стали появляться хоккейном сообществе.

В-третьих, нынешняя управленческая команда ФХР обеспечивает яркие победы сборной России, вспомним золото Олимпиады-2018; развивает детский хоккей, оказывает поддержку тренерам. Огромные деньги из бюджета с подачи ФХР выделяются на строительство катков и подготовку квалифицированных тренеров.

Появление провокационного видео – не глупая случайность. За такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. (Андрей Сизякин)

Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы – готов пройти медицинскую экспертизу"