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Сегодня, 22:12

Глава ИИХФ допустил введение второго пакета санкций против России

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может применить второй пакет санкций против российского хоккея, если ситуация на Украине ухудшится, заявил глава организации Люк Тардиф.

«У нас есть второй пакет санкций в зависимости от развития конфликта. Мы действительно думаем об отстранении лидеров, лишении российской стороны права проведения чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Мы дали себе время оценить ситуацию в зависимости от развития конфликта. Скоро у нас будет конгресс, чтобы решить этот вопрос», — цитирует Тардифа РИА «Новости» со ссылкой на France Info.

В понедельник совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. ИИХФ пока не стала лишать Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/tardif-1775932502.html
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