Глава ФХБ поделился ожиданиями от матча со сборной России на ЧМ-2021

Председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков поделился ожиданиями от матча сборной с командой России на чемпионате мира по хоккею.

«Несмотря на результаты последних матчей, я глубоко убежден, что игроки в нашей команде — профессионалы. Они приезжают в сборную не для того, чтобы отдохнуть после напряженного сезона — они едут туда на равных сражаться с лучшими хоккеистами мира, в число которых входят и сами. И, несмотря на частую критику со стороны тренерского штаба, нынешний состав сборной — один из сильнейших за последние годы, в нем очень много ребят из КХЛ, лучшие парни из внутреннего чемпионата, дополненные нашей талантливой молодежью. Впереди осталась всего одна игра. И мне хотелось бы, чтобы ребята и тренерский штаб в этом матче вновь ощутили себя одной командой, за которую болеет каждый из нас.

Я не любитель жить прошлыми заслугами, но в конце концов, получилось же у нас навязать борьбу Швеции, Чехии, да и в других матчах шансы зацепиться имелись. Повторюсь, самое время для тренерского штаба перейти от критики игроков к конструктивному общению с командой и поиску оптимальных решений для достойного завершения чемпионата мира", — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.

У Белоруссии четыре очка и восьмая позиция, команда лишилась шансов на выход из группы.

В заключительном матче группового этапа сборная Белоруссии 1 июня сыграет с Россией.