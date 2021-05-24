Германия во второй раз в истории обыграла Канаду на чемпионате мира

Сборная Германии обыграла Канаду (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира в Латвии.

Это вторая в истории победа немцев в очных встречах на этом турнире. Первая случилась в 1996 году, когда Германия победила со счетом 5:1.

Напомним, что немцы возглавляют турнирную таблицу группы В, набрав 9 очков в трех матчах. У Канады 0 баллов в трех проведенных встречах.