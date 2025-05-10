Хоккей
Сборная России
10 мая, 19:42

Сборная Швеции вырвала победу над Австрией в концовке матча на чемпионате мира

Алина Савинова
10 мая. Швеция победила Австрию в матче чемпионата мира (4:2).
Фото AFP

Сборная Швеции обыграла Австрию в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 4:2.

К середине третьего периода шведы уступали 1:2, однако в концовке встречи команда забросила три шайбы за 58 секунд. У сборной Швеции дубль оформил Мика Зибанежад и еще по голу забили Юнас Бродин и Александр Веннберг. У команды Австрии отличились Бенджамин Баумгартнер и Марко Каспер.

После двух матчей Швеция с 6 очками лидирует в таблице группы А. Австрия проиграла первые две встречи на турнире и идет на 6-й строчке.

В другом матче дня Германия разгромила Венгрию со счетом 6:1. Немцы с 3 очками занимают первое место в квартете В, у венгров (0) — 7-я позиция.

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Австрия — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Баумгартнер — 1 (Раффль, Рорер), 25:30 — 0:1. Зибанежад — 2 (бол., Густафссон, Юханссон), 33:26 — 1:1. Каспер — 1 (Шнетцер), 52:26 — 1:2. Бродин — 2 (Раймонд, Линдхольм), 57:41 — 2:2. Зибанежад — 3 (Андерссон), 57:53 — 3:2. Веннберг — 1 (п.в., Баклунд, Линдхольм), 58:39 — 4:2.

Вратари: Эрссон — Киккерт.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 25 (8+10+7) — 16 (5+7+4).

Судьи: Макфарлейн, Хрибик.

10 мая. Стокгольм. Avicii Arena

Группа B

Германия — Венгрия — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Кахун — 1 (Шюц, Стаховяк), 10:54 — 1:0. Замански — 1 (Райхель), 16:09 — 2:0. Кельбле — 1 (Кастнер), 34:09 — 3:0. Тиффельс — 1 (Райхель, Замански), 39:44 — 4:0. Эль — 1 (Хагер, Й. Мюллер), 45:54 — 5:0. Амбрус — 1 (Ортенски, Хари), 48:29 — 5:1. Кахун — 2 (Шюц), 59:09 — 6:1.

Вратари: Грубауэр — Балиж.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+8+16) — 19 (2+12+5).

Судьи: Каукокари, Офнер.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

    16-летний венгерский хоккеист Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года

    Takayama

